Pd Salerno: Valiante al posto di Conte nel listino, Petrone finisce nell'uninominale

Gianfranco Valiante al posto di Federico Conte nel listino del Senato (alle spalle della ex segretaria nazionale della Cgil Susanna Camusso), Anna Petrone al posto di Valiante nel collegio uninominale per il Senato. Questi gli ultimi movimenti nel Pd salernitano, dopo le polemiche sui nomi catapultati da altre regioni e l’addio di Alfonso Andria.

Valiante al posto di Conte

Sarà il candidato al numero 2 nella lista del Partito Democratico per il Senato del Campania 2: il sindaco di Baronissi Valiante accetta la candidatura rifiutata da Federico Conte. Ad annunciarlo lo stesso Valiante: “Sono sinceramente onorato di questa candidatura e sono grato indistintamente a tutti, dai colleghi, agli amici, ai cittadini. Siete voi gli unici artefici di quanto siamo riusciti a costruire in tutti questi anni. Ho sempre vissuto con estremo impegno la politica e credo che oggi sia arrivato il momento di rilanciare per dare ancora più voce ai territori”.

Petrone torna in pista

Il suo nome era uscito di scena subito dopo l’ufficializzazione delle liste da parte dei vertici nazionali del Pd. Ma dopo il dietrofront polemico di Federico Conte le candidature si sono rimescolate ed Anna Petrone prende il posto di Valiante (finito nel listo proporzionale al posto di Conte) per tentare l’elezione nel collegio uninominale per il Senato. “Cari amici in una notte cambiano le cose sono stata candidata all' uninominale al Senato per Pd. Ringrazio - scrive Petrone - il gruppo dirigente provinciale regionale e nazionale per avermi affidato un ruolo di estremo prestigio poiché rappresento il partito su tutto il territorio della provincia di Salerno questa è una grande responsabilità ma sono certa di contare sul vostro sostegno. La mia è stata e sarà sempre una politica di prossimità accanto ai bisogni delle persone. Chiedo soprattutto a quegli elettori che sono delusi di offrirmi un'altra possibilità. Io sono pronta, ma voi siate la mia benzina”.

Soddisfatta per la discesa in campo di Anna Petrone è Marilena Fiore (membro della direzione provinciale del Pd): "Esprimo la mia più grande soddisfazione per la candidatura della carissima amica Anna Petrone al Senato della Repubblica per le prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022. Questa candidatura è un segnale forte verso i militanti, i simpatizzanti del partito e tutta la società civile. Una donna coraggiosa, intelligente, con un bagaglio umano e politico enorme, rappresenterà al meglio in particolare le persone che si trovano in situazione di marginalità e debolezza. E ora, con entusiasmo e forza, prepariamoci a questa battaglia di civiltà, che non vale solo una vittoria elettorale, ma il futuro del nostro paese e dell'Europa".