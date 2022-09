Poltiche, Piero De Luca (Pd): “Ora opposizione seria, poi una scossa che riparta dai territori”

“È stata una campagna elettorale in salita. In un momento di grande difficoltà economica e sociale. Le sfide erano difficili in partenza, soprattutto nei collegi uninominali e ringrazio il segretario Letta per non essersi risparmiato mai. Abbiamo dato il massimo per indicare una strada da percorrere, per non lasciare indietro nessuno e costruire l'Italia dei prossimi anni". Lo ha detto Piero De Luca, deputato del Partito Democratico.

Il commento sul risultato