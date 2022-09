Boccia (Pd): "Salerno modello di un Sud che ce l'ha fatta"

"Salerno e Bari sono, ormai da tanti anni, modelli di un Sud che ce l'ha fatta. Hanno vinto la sfida con la sussidiarietà e l’efficienza delle amministrazioni ma contrastando l’autonomia dei ricchi della destra di Salvini. Ora tocca a tutto il Mezzogiorno vincere la sfida contro la destra". Parola dell'ex ministro Francesco Boccia, giunto ieri a Salerno per partecipare ad un incontro con i candidati locali del Pd presso il Polo Nautico.

Il modello Salerno

Boccia, commissario Pd in Campania e candidato capolista al Senato in Puglia, ha ricordato come Salerno e Bari siano "due splendide città di mare, con grandi complessità si sono aperte al mondo, con le reti civiche, l’associazionismo, le loro universita, i porti, con le aree industriali e con comunità che hanno raccolto la sfida del progresso e dell’innovazione, ma sempre e comunque mantenendo una forte pulsione sociale". "La coesione sociale - ha aggiunto - qui l’ho toccata con mano quando nel pieno del dramma della pandemia sono arrivati da Salerno così come da Bari e dall’intera Puglia centinaia di operatori sanitari che volontariamente sono andati negli ospedali del nord rientrando dalla pensione e rischiando la vita. Sono tornati qui più felici e ricchi di un’esperienza umana unica".

Salvini e Meloni

Su Salvini e l'autonomia differenziata, invece, Boccia è stato più che chiaro: "Vi pare che una terra così possa meritare la secessione dei ricchi di Salvini? Qui c’è nel dna la sussidiarietà, quella che ci indica il presidente Mattarella ed è scolpita nella Costituzione, quella che ci fa dire che se prima si garantiscono diritti universali uguali da sud a nord su scuola, sanità, trasporti locali e assistenza allora si può e si deve attuare la sussidiarietà, cosa diversa dall’autonomia dei residui fiscali di Salvini sulla quale Fdi e la Meloni tacciono. L'autonomia che ha in mente Salvini sarebbe un disastro per tutto il Sud".