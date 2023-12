“I Picentini opportunità e sviluppo”: convegno del Pd a Giffoni Sei Casali

Il Circolo del Partito Democratico di Giffoni Sei Casali ha organizzato un incontro per domenica 3 dicembre 2023 alle ore 11, presso l’aula consiliare di Piazza Giovanni Paolo II, per discutere delle opportunità di sviluppo del comprensorio dei Picentini. In questa sede amministratori e leader politici discuteranno del nuovo Piano Urbanistico Comunale di Giffoni Sei Casali, di Masterplan Salerno Sud, di viabilità, di lavori ed opere pubbliche e naturalmente delle opportunità che provengono dal Pnrr.

I relatori

All’incontro prenderanno parte: Christian Melchiorre, segretario del circolo PD di Giffoni Sei Casali; Francesco Munno, sindaco di Giffoni Sei Casali; Giuseppe Lanzara, Sindaco di Pontecagnano Faiano; Luca Cascone, Consigliere Regionale e presidente della Commissione Urbanistica, Trasporti, Lavori Pubblici; Franco Picarone, Consigliere Regionale e presidente della Commissione Bilancio; Franco Alfieri, presidente della Provincia di Salerno. Modera gli interventi la giornalista Rossella Pisaturo. “Si tratta di un importante evento fortemente voluto da tutto il circolo PD di Giffoni Sei Casali e che metterà al centro del dibattito il territorio, le persone, i Picentini. La politica torna tra la gente, nelle piazze, al servizio delle comunità locali. Ovviamente l’incontro sarà aperto al contributo di tutti e non solo degli iscritti al partito”, sottolinea il segretario del locale circolo Pd Melchiorre.