Pd, Greco: "E' il momento di nterrogarsi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

È giunto il momento per il PD di interrogarsi su sè stesso e sulla sua funzione sociale, e di mettere in campo energie nuove e di ritrovare nuova linfa vitale e riconnettere il nostro partito alla società, e rispondere alle aspettative dei ceti meno abbienti, delle classi sociali in difficoltà e delle future generazioni. Urge la necessità di imprimere una reazione politica radicale e dinamica, di smuovere le coscienze e di parlare alle persone.

Serve ripensare tutto nei metodi e nei modi e ridefinire la missione del PD, che investa la linea politica, i contenuti programmatici e la leadership. Non basterà cambiare i volti e il nome; occorre ritrovare una vera identità e centralità, bisogna superare le logiche autoreferenziali e personalistiche e correntizie.

Va aperta, piuttosto, una discussione ampia, franca e una riflessione a tuttocampo sull'esistenza del Partito e sul Futuro dell'Italia.

Cristian Greco, componente della Direzione Provinciale del PD di Salerno.