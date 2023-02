Primarie Pd, raggiunta quota 4489 iscritti: parte la votazione nei circoli, Bonaccini in testa

E' partito il voto per il congresso nazionale del Pd nei circoli della provincia di Salerno, dopo la fine del tesseramento. Oggi si è votato a Ceraso e a Montecorvino Pugliano, dove emerge un netto vantaggio nel voto per Stefano Bonaccini. Lo si apprende da Giovanni Coscia, presidente della commissione provinciale dei dem a Salerno e provincia.

Il calendario

"Il voto è dal 3 al 12 febbraio - spiega Coscia - e abbiamo 120 circoli quindi abbiamo iniziato. Ho inviato il calendario alla segreteria regionale campana, mi avevano anche detto di attendere ma lo avrei fatto se mi avessero mandato una nota scritta. Si prosegue ora nei prossimi giorni il voto in diversi Comuni, da Monteforte Cilento a Torchiara a Prignano Cilento. Si va avanti fino al 12, e avremo il voto in molti luoghi nella prossima settimana. A Salerno città il 9 febbraio probabilmente ci sarà il voto nei circoli. Il calendario era stato già inviato ai segretari dei circoli dopo la certificazione dell'anagrafica che abbiamo fatto. La quota degli iscritti al momento è di 4489 e non ci sono cancellazioni per ora. Aspettiamo un file di iscritti da controllare dal Pd di Roma e riuniamo la commissione per operare la verifica. Ci hanno già mandato un primo file dicendoci però di aspettare il loro secondo controllo".