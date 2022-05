Salerno, Nico Mazzeo entra nella segreteria provinciale del Pd

L'ex consigliere comunale Nico Mazzeo è stato nominato all'interno della segreteria provinciale del Partito Democratico. "Una sfida avvincente" secondo Mazzeo, che ringrazia il segretario Vincenzo Luciano "per la fiducia riposta nei miei confronti". "Dopo diverse vicissitudini - prosegue Mazzeo - grazie al continuo dialogo e alla possibilità di rendere il partito ancora più forte, innovativo e sempre più vicino alla gente in modo concreto, sono tornato, come dicono in tanti, con orgoglio alla casa madre". A chiudere il cerchio un ringraziamento a Piero De Luca "mio amico prima che politico che in questi mesi ha svolto un lavoro incessante, silenzioso con l'obiettivo di creare un gruppo di lavoro coeso pronto a mettersi in discussione".

I nomi

La nuova segreteria provinciale del Pd è così composta: Filomena Arcieri, Roberto Brusa, Gerardo Calabrese, Mauro Calatola, Angelo Caramanno, Giovanni Coscia, Antonio Cuomo, Raffaele Femiano, Giuseppina Fiore, Gina Fusco, Lorena Iuliano, Marco Mazzeo, Nico Mazzeo, Nicoletta Serra e Vincenzo Tardugno.