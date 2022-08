Politiche 2022, Petrone firma la candidatura: i complimenti di De Luca e Boccia

Anna Petrone, dopo l'annuncio tramite social, ha firmato ufficialmente la sua candidatura per il Senato. Con lei, il commissario regionale del Pd Francesco Boccia e Piero De Luca, che è capolista nel listino plurinominale Salerno-Avellino.

I commenti

Soddisfatto Boccia: "Anna Petrone è un esempio per tutti. Si batte da sempre per la società dei diritti universali. Una militante appassionata che combatte sempre in prima linea; ci batteremo insieme in Campania e in Italia per un’inclusione sociale moderna ed europea e per una rete forte e capillare di servizi pubblici. Grazie Anna per essere con il Partito Democratico in prima linea sui diritti". Gli fa eco De Luca: "L’attenzione al territorio, le battaglie per i diritti e l'inclusione, il sostegno delle famiglie, sono temi centrali dell'agenda del Partito Democratico. Con Anna ci batteremo per questi ed altri obiettivi fondamentali per assicurare un futuro migliore al nostro Paese!