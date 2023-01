Primarie Pd, Piero De Luca: "Con Bonaccini un partito europeista e vicino ai territori"

Piero De Luca conferma e rilancia il suo sostegno alla candidatura alla segreteria nazionale del Pd di Stefano Bonaccini. Il vice capogruppo del Pd alla Camera ha partecipato alla kermesse di due giorni organizzata dai sostenitori del presidente dell’Emilia Romagna a Milano.

L'assist a Bonaccini

E, proprio da lì, il primogenito del governatore De Luca ha preso la parola dal palco. Su Facebook sintetizza il suo discorso: “Dobbiamo ricostruire il partito puntando sulla forza dei territori, dei tanti militanti e dei tanti amministratori. Che sia un partito dell'unità e coesione nazionale contro il progetto irricevibile di Autonomia differenziata spacca Italia di Calderoli e contro quello di differenziazione degli stipendi degli insegnanti di Valditara. Che abbia il suo cuore nelle politiche del lavoro, o dei lavori come spesso ricorda Stefano. Nella sanità e nella scuola, che siano pubbliche e garantite a tutti. Così come nell'ambiente e nello sviluppo sostenibile. Un partito europeista, che abbia tra i suoi tratti distintivi la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali, a livello nazionale ed internazionale. Da questo grande dibattito, riparte il Partito Democratico della gente e con la gente. Non un partito liquido o gassoso, ma una comunità ben piantata nel terreno. Vicina alle persone in carne e ossa. Con Stefano, avanti insieme!”.