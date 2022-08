Alfonso Andria lascia il Pd, la lettera: "Ripiegato a logiche padronali, riconsegno la tessera"

Continuano i malumori in casa Partito Democratico, a Salerno, dopo la ratifica delle candidature nei listini bloccati e nei collegi uninominali. Dopo il dietrofront di Federico Conte per i nomi catapultati da altre regioni e le critiche di Simone Valiante, oggi arriva come un fulmine a ciel sereno l’addio al partito di Alfonso Andria, che ha riconsegnato la tessera al segretario provinciale Enzo Luciano. Un addio pesante, quello di Andria, che è stato consigliere comunale, presidente della Provincia, senatore ed europarlamentare. Finora non aveva mai fatto mancare il suo sostegno al partito, anche nei periodi difficili. Oggi però la decisione non più rinviabile di lasciare il Pd spiegandone le motivazioni politiche.

La lettera di Andria a Luciano: