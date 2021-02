Elezioni comunali a Salerno, il Pd: "Crescono le adesioni a sostegno di Enzo Napoli"

Nella sede provinciale del Pd, questa sera, si è tenuto, da remoto, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli, un incontro con il presidenteprovinciale del partito Mena Arcieri, i segretari dei tre circoli salernitani ed i rispettivi direttivi, per discutere delle prossime elezioni amministrative.

La strategia

I democratici fanno sapere che "continuano a crescere le adesioni, anche civiche, a sostegno della candidatura del sindaco Vincenzo Napoli, impegnato già adesso in un lavoro di grande ripresa della Città in un momento così delicato per via della pandemia". "I circoli, punto di riferimento del territorio e dei quartieri - sottolinea il segretario provinciale del Pd Vincenzo Luciano – possono e devono dare, oggi più che mai, il loro fondamentale contributo alla formazione del programma elettorale che si sta delineando. I nostri militanti sono le sentinelle dei nostri quartieri, sentono e vivono in prima persone le criticità, gli impulsi, le richieste della nostra collettività. Dobbiamo essere animati dalla speranza di concretizzare gli obiettivi che ci diamo, accompagnati da un forte spirito costruttivo che ci deve vedere tutti, insieme, impegnati in questa prossima sfida elettorale. Andremo avanti compatti, supportati già adesso da tante belle e valide personalità che hanno ritenuto di sostenere il nostro progetto e la nostra visione della Salerno di oggi è del prossimo futuro".