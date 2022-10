Pd Salerno ed Avellino: "Soddisfazione per la conferma di Piero De Luca come capogruppo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Segretario Provinciale PD Salerno Vincenzo Luciano ed il Segretario Provinciale PD Avellino Nello Pizza, insieme a tutti i dirigenti, amministratori e militanti, esprimono profonda soddisfazione per la riconferma dell'on. Piero De Luca nell'incarico di Vice Presidente del Gruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati.Questa riconferma unanime in un incarico tanto impegnativo e prestigioso è il giusto riconoscimento per l'impegno profuso dall'on Piero De Luca nella precedente legislatura.Piero ha svolto il suo mandato parlamentare con competenza e determinazione, visione generale e risoluzioni concrete anche nei momenti più drammatici della pandemia, della guerra, della crisi sociale ed economica. Ha saputo inoltre essere un prezioso punto di riferimento nazionale per i nostri territori, per le famiglie, le imprese, la società civile, gli amministratori locali. Un impegno tra la gente e per la gente reso concreto in un gran numero di incontri, iniziative e provvedimenti di notevole portata. Tale attività di servizio è stata premiata dal favore degli elettori che, con la guida come capolista di Piero De Luca, hanno attribuito al Partito Democratico nella nostra circoscrizione percentuali di voto superiori alla media nazionale. Siamo certi che l'on. Piero De Luca svolgerà con disciplina ed onore l'alto incarico al quale è stato chiamato assicurando, in Parlamento, un'opposizione intransigente ad un Governo di Destra che già mostra intenzioni preoccupanti e, nei nostri territori, una presenza costante di sostegno e stimolo alle iniziative di crescita e sviluppo.

I Segretari Provinciali PD di Avellino e Salerno

Nello Pizza e Vincenzo Luciano