Comune di Pellezzano, approvato il bilancio 2024: parla il sindaco

Il Consiglio Comunale di Pellezzano ha approvato il bilancio di Previsione 2024: con il voto della maggioranza l’assise cittadina ha approvato l’importante documento di programmazione finanziaria che prevede, per i prossimi anni, un potenziamento dei servizi sociali in favore del territorio, ma anche una serie di importanti opere infrastrutturali. Tra gli altri argomenti all’ordine del giorno, il Consiglio Comunale ha anche approvato, con il voto della maggioranza, il Documento Unico di Programmazione, il regolamento per l’attuazione della Statuto del Contribuente, l’adesione del Comune di Pellezzano al Patto dei Sindaci-Europa per il rafforzamento delle politiche ambientali.

Il commento

“Grazie al lavoro di squadra della nostra maggioranza - sottolinea il sindaco Francesco Morra - abbiamo approvato il Bilancio di Previsione 2024 che rispetta ben 4 dei 6 criteri che contraddistinguono i Comuni virtuosi. Attraverso un lavoro che dura da 6 anni, con la paziente attività di recupero dell’evasione fiscale e con un’accorta politica della spesa pubblica, anche quest’anno teniamo in salvo le nostre casse. Questo ci consentirà di lavorare con maggiore serenità nell’arco dell’anno, durante il quale, come fatto anche in passato, presenteremo candidature a progetti finanziati per ogni settore della vita amministrativa del Comune di Pellezzano”