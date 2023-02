Elezioni comunali a Pellezzano, Pisapia sfida Morra: "Mi candido a sindaco"

C’è un primo sfidante per Francesco Morra alle prossime elezioni comunali di Pellezzano. A scendere in campo, l’ex sindaco Giuliano Pisapia che, nel settembre del 2017, fu sfiduciato dalla maggioranza dei consiglieri comunali (cinque usciti dalla sua coalizione e quattro di opposizione).

La candidatura

A distanza di sei anni, Pisapia torna in campo annunciando la sua candidatura a sindaco con la lista “Pellezzano di tutti” e lo slogan “Noi ci siamo”. “Mi candido a sindaco di Pellezzano - scrive su Pisapia - per riprendere da dove sono stato costretto ad interrompere. Vorrei portare trasparenza e partecipazione e completare tutti i progetti e le cose che avevo in mente di realizzare per il nostro territorio”. Una sfida non semplice quella di Pisapia, che deve fare i conti con la popolarità di cui gode il sindaco uscente Morra, già in piena campagna elettorale con la squadra di “Impegno Civico”.