Pellezzano, Morra apre il comitato anche a Capriglia: "Nostra campagna non è contro qualcuno"

Il sindaco di Pellezzano Francesco Morra, candidato alle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio con la lista Impegno Civico, nella serata di ieri, nella frazione Capriglia, ha inaugurato il terzo comitato elettorale sul territorio.

La nuova sede

Un incontro molto partecipato, come anche gli altri eventi elettorali, nel corso del quale Morra ha ricordato che proprio per la frazione Capriglia tanto è stato fatto nel corso degli ultimi 5 anni, a partire dal recupero dei finanziamenti per il restauro dello storico campanile, persi dalla amministrazione guidata dall’ex primo cittadino Giuseppe Pisapia, sfiduciato dalla sua maggioranza e rimasto fuori dalla tornata elettorale del 2018 per errori formali nella presentazione della lista. “La nostra campagna elettorale - ha sottolineato Morra nel corso del suo intervento - non è fatta contro qualcuno, non siamo guidati dall’odio ma solo ed esclusivamente dall’interesse per l’intera comunità di Pellezzano”.