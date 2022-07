Consiglio comunale di Pellezzano: si dimette il presidente Alessandra Senatore

Alessandra Senatore, per motivi di lavoro, ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio Comunale di Pellezzano e, di conseguenza, anche dal ruolo di presidente dell’assise municipale che ha presieduto per oltre 4 anni.

Lo scorso marzo, a seguito di un concorso pubblico per titoli ed esami, bandito dal Dipartimento della Funzione Pubblica per reclutare 2022 tecnici esperti da destinare agli Enti locali del Sud, Senatore è risultata la prima della graduatoria di merito per il suo profilo. Questo le ha dato il privilegio di poter scegliere - tra circa 725 Comuni destinatari delle risorse assegnate dalla legge di bilancio - la sede dove svolgere questo incarico e lei ga scelto Pellezzano: di qui, l'incompatibilità con l'incarico istituzionale.

Nella prossima settimana sarà convocato un Consiglio Comunale ad hoc, nel corso del quale si procederà alla surroga della Senatore, con l’ingresso in Consiglio dell’ex assessore Nicola Coviello: poi si procederà all’elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale di Pellezzano che accompagnerà la consiliatura fino al voto della prossima primavera.

"Il tuo è stato un incarico ricoperto con grande senso di responsabilità per l’istituzione che hai rappresentato in questi 4 anni e soprattutto con evidente correttezza e rispetto nei confronti di tutti gli amministratori comunali. Le tue capacità professionali e soprattutto umane ti hanno consentito di conseguire, con merito, il posto che occupi in questa graduatoria che hai pubblicato: vale a dire il primo.Da Sindaco di questa Comunità non posso far altro innanzitutto di ringraziarti per il tempo dedicato alla politica, intesa come impegno al servizio della cittadinanza che alle elezioni ti ha scelta con il proprio voto di preferenza e in secondo luogo di aver scelto il nostro Comune per il nuovo incarico che ti appresti a ricoprire, anche in questo caso con merito, capacità e forte senso di responsabilità.Non sarai più al nostro fianco nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, ma ti ritroveremo nella Casa Comunale con questa nuova investitura che ti renderà ancora più onore per l’incarico che andrai a svolgere. Grazie Alessandra e a nome mio e dei tuoi compagni di viaggio ti esprimo le più sincere congratulazioni".