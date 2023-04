Elezioni a Pellezzano: bagno di folla per l'inaugurazione del primo comitato di Morra

Tanta gente e tanto entusiasmo, a Pellezzano, per l’apertura del primo dei quattro comitati elettorali di Francesco Morra, sindaco in carica e candidato con la lista di Impegno Civico alle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio

Il taglio del nastro

Si parte dalla frazione di Coperchia, quella con il maggior numero di elettori, con un evento nel corso del quale Morra ha sottolineato l'intenso lavoro svolto nel corso degli ultimi cinque anni dalle opere pubbliche alla raccolta differenziata, passando anche attraverso il rilancio dell’immagine del Comune di Pellezzano in tutta la Provincia e non solo. Accanto a lui tutti i candidati e le candidate della lista Impegno Civico nella quale si trovano numerosi assessori e consiglieri uscenti ma anche tanti professionisti, donne ed uomini della società civile che hanno deciso di sostenere la candidatura per il secondo mandato di Morra.