Elezioni a Pellezzano, intervista a Giovanni Moccia: "Ecco perchè mi candido con Impegno Civico"

Si avvicinano le elezioni amministrative a Pellezzano. E, tra i candidati al consiglio comunale nella lista del sindaco uscente Francesco Morra, denominata “Impegno Civico”, c’è Giovanni Moccia, 55 anni, consulente aziendale e analista finanziario.

Dott. Moccia, perché ha deciso di candidarsi nella lista di Impegno Civico?

“Ho deciso di candidarmi perché ritengo di poter dare il mio contributo di idee e di progetti per lo sviluppo socio-economico della comunità di Pellezzano”

Cosa o chi l’ha convita ad accettare questa sfida?

“I fatti. Ovverosia la competenza, la dedizione, la voglia di fare espressa in maniera concreta in questi 5 anni in primis dal Sindaco uscente Francesco Morra e da tutta la sua squadra. In particolare, mi ha colpito la sua personale sensibilità verso i temi della autoimprenditorialità, della sostenibilità e dell’importanza della cultura, come volani a mio parere imprescindibili per lo sviluppo di un territorio. Su questo ho riscontrato, in diverse occasioni, piena sintonia tra di noi”

Su quali temi si concentrerà maggiormente in campagna elettorale?

“Da sempre credo che la tuttologia sia una pratica dannosa. Per cui, in virtù di quelle che sono le mie competenze e il mio background esperienze, punterò molto sui temi dell’economia sostenibile, del fare impresa, dell’importanza della sinergia tra pubblico-privato quale elemento fondamentale per lo sviluppo locale, dell’innovazione in sintesi con la tradizione e con uno sguardo anche al mondo della scuola, di cui a Pellezzano me ne sono occupato per oltre 10 anni in qualità di Presidente e membro dei Consigli di Istituto. Lo sviluppo sostenibile, in particolare, può e deve genere valore economico e sociale a Pellezzano”

Che campagna elettorale farà?

“La mia sarà una campagna fondata soprattutto sull’ascolto delle esigenze dei cittadini, sulle speranze ma anche sulle ansie che anche in virtù del momento storico evidentemente accomunano un poco tutti noi. Da ciò vorrei partire per sviluppare una progettualità sui temi di cui parlavo prima e che spero, se verrò eletto, di portare in discussione in Consiglio Comunale per dare una speranza ed una opportunità di crescita che Pellezzano può e deve dare soprattutto alle giovani generazioni”