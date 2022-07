Comune di Pellezzano, Morra conferisce la delega alla sanità a Coviello

Con apposito decreto, il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha delegato al Consigliere Comunale Nicola Coviello le funzioni inerenti la sanità. Il Consigliere Coviello è subentrato al posto della dimissionaria Alessandra Senatore.

Il commento

“La delega delle funzioni inerenti la sanità al consigliere Coviello – spiega il sindaco Morra – è stata attribuita al fine di garantire meglio l’organizzazione delle attività istituzionali dell’Ente correlate all’indirizzo politico amministrativo. Ho ritenuto opportuno investire il Consigliere Coviello di questa specifica funzione in virtù delle sue capacità e competenze che lo contraddistinguono nello svolgimento della sua professione. Come già esposto in precedenti occasioni, ringrazio Alessandra Senatore per l’encomiabile lavoro svolto nel ruolo delle sue funzioni sin quando ha assunto la titolarità dei suoi compiti istituzionali”.