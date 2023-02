Elezioni a Pellezzano, il Terzo Polo sostiene il sindaco Morra

Anche per la prossima tornata elettorale le due forze politiche (Azione e Italia Viva) - che alle scorse elezioni nazionali si sono presentate in federazione come Terzo polo e sono ormai avviate in maniera decisa verso la costituzione di un unico partito di centro - a Pellezzano sosterranno la lista “Impegno civico” guidata dal sindaco uscente Francesco Morra.

Parlano i dirigenti

Ad annunciarlo, in una nota congiunta, i segretari provinciali di Azione e Italia Viva Gigi Casciello, Tommaso Pellegrino e Anna Rosa Sessa: “La scorsa consiliatura ci ha visti già protagonisti attivi del governo della città in seno alla maggioranza Morra con due nostri esponenti di spicco: la ex Presidente del Consiglio Comunale Alessandra Senatore, che nel corso del suo mandato è stata eletta al primo Congresso Nazionale di Azione nella lista che sosteneva il segretario Carlo Calenda ed è tutt’ora nella Direzione Nazionale del partito, è il dottore Nicola Coviello, consigliere di maggioranza uscente, dirigente provinciale storico di Italia Viva, da sempre in prima linea per il territorio. Pertanto la nostra è la riconferma convinta ad un progetto di buon governo che riteniamo debba continuare per dare seguito al percorso già tracciato, fatto di opere pubbliche realizzate, di iniziative culturali di ampio respiro, di crescita civica e sviluppo diffuso di questa dinamica realtà territoriale. Insomma l’esperienza di Pellezzano in questi cinque anni ha rappresentato un interessante laboratorio di buona amministrazione, ciò che le nostre due forze politiche, ed il futuro partito unico, mirano a promuovere e realizzare in tutte le realtà territoriali”.