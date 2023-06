Percorsi turistici a Sarno: le proposte di Azione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Canfora approva la partecipazione dell’Ente comunale della città di Sarno all’avviso pubblico indetto dalla Regione Campania per ciò che concerne la preparazione di progetti al fine di realizzare percorsi turistici di diversi tipi. La proposta è arrivata da parte dell’assessore al ramo che opera presso Palazzo San Francesco, sede della casa comunale, e la progettualità si andrà a collocare nell’ambito di “Buongiorno ceramica, tra epoche, simboli e tradizioni”, promosso da Palazzo Santa Lucia. Lo scopo principale, quello di coinvolgere diverse filiere enogastronomiche e non solo. L’iniziativa ha preso il via mediante un protocollo d’intesa che coinvolge non solo il Comune di Sarno, ma anche molte altre cittadine viciniore dell’agro vesuviano. Sulla vicenda si è espresso il segretario cittadino di Sarno in Azione, Vincenzo Sirica, il quale ha sottolineato che “Per il turismo a Sarno non si fa praticamente nulla. Manca una seria programmazione politica sul tema, promuovere la città attraverso campagne social. Oggi apprendiamo della partecipazione ad un bando ma non può essere questo a favorire l’arrivo di ospiti stranieri a Sarno. Dico di più – ha continuato l’esponente di Azione - Sarno, pur avendo grosse potenzialità, è snobbata anche dagli abitanti delle cittadine limitrofe. Restituire il decoro urbano, con strade pulite e ben manutenute, chiudere il centro storico, favorire la presenza di guide ed infopoint, promuovere la città con campagne promozionali sui social, non occasionali e con obiettivi ben precisi. Abbiamo diversi B&B ma sono spesso utilizzati solo per dormire a prezzi più bassi di quelli delle località più blasonate, che distano poco da Sarno. L’ultima vera iniziativa di promozione turistica è stato il gemellaggio con la città gallese di Abergavenny. Diversi cittadini britannici ci hanno visitato e molti giovani di Sarno sono stati ospitati in Galles per imparare l’inglese. Da allora il deserto, purtroppo”.