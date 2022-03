Pertosa nella Comunità Montana, Cavallone: "Una buona notizia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dopo oltre 10 anni, Pertosa torna a far parte, a pieno titolo, della Comunità montana Vallo di Diano. La lieta notizia è arrivata ieri dal Consiglio Regionale campano

che, con atto approvato all'unanimità, ha reintegrato il Comune delle Grotte dell'Angelo.

“A seguito di una procedura amministrativa concordata tra Regione Campania, Comune di Pertosa e noi” riferisce soddisfatto Francesco Cavallone, presidente dell'Ente montano con sede a Padula “è avvenuto questo passaggio che definirei quasi naturale poiché Pertosa ha sempre fatto parte del nostro comprensorio”.

Un filo che non si era mai veramente spezzato, come precisato dallo stesso Cavallone “Pertosa è nel nostro progetto per le Aree Interne in cui svolge un ruolo

importante. Da parte nostra c'è un augurio di bentornati ed i complimenti alla Cittadinanza ed all'Amministrazione. Siamo convinti che ora meglio che prima sarà

possibile continuare il lavoro di sviluppo e crescita di tutto il territorio, perché l'unione fa la forza, soprattutto oggi con le occasioni uniche rappresentate dalle progettualità per le Aree Interne e dal PNRR”.