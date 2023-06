Pessolano (Oltre): "Bene la statua di Marai, ora si pensi a tutto il lungomare"

"Il Comune finalmente ha accolto, seppur indirettamente, la mia richiesta in qualità di consigliere comunale: ridare dignità alla figura di Sandor Marai, il cui busto era stato trafugato agli inizi del 2009 dai Giardini di Lungomare Colombo dopo appena due anni dalla sua inaugurazione". È quanto afferma il consigliere comunale di Oltre Donato Pessolano.

"Gesto apprezzabile"

"Tutto ciò è un gesto apprezzabile, peraltro, con la posa dello stesso in un luogo particolarmente centrale della città come Piazza XXV Aprile. Ma ora è il momento di passare dalla propaganda ai fatti, non soltanto di carattere simbolico. È ora di ridare dignità ai giardini di Mercatello ed al Lungomare della zona orientale, che versano in condizioni vergognose: questa richiesta, avanzata già nello scorso aprile all'amministrazione, è anch'essa imprescindibile e resta, purtroppo, ancora inevasa. La nuova statua a Sandor Marai non diventi una nuova occasione di mancata valorizzazione del Lungomare orientale, da tempo dimenticato dall'amministrazione".