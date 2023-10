Piazza della Concordia e Ostello, Pessolano (Oltre): "Finalmente la maggioranza ci ascolta"

"Finalmente la maggioranza ci ascolta: fa piacere che l'assessore ombra al commercio abbia scelto di attenzionare due situazioni, quella del Solarium di Piazza della Concordia e dell'Ostello della Gioventù, che già svariati mesi fa abbiamo segnalato in quanto indecorose, in tutti i sensi, per l'immagine e la reputazione turistica di Salerno". A dichiararlo il consigliere comunale di Oltre Donato Pessolano.

La nota

"Quando rappresentanti di una maggioranza ascoltano le osservazioni dei membri dell'opposizione è atto meritevole oltre che fisiologico in quelli che dovrebbero essere i normali rapporti tra le due compagini - continua il consigliere comunale di Oltre - Pregherei, però, gli esponenti della maggioranza, di occuparsi anche di altri temi altrettanto rilevanti, segnalati dalla cittadinanza. Ci sono situazioni di scarso decoro urbano anche in altre aree verdi e spazi pubblici importanti della città: divieti di sosta prolungati per lavori spesso ritardati o eseguiti in modo parziale rendono, infatti, sempre più precaria la qualità di vita dei residenti in alcune aree di Salerno. Si pensi, ad esempio, a piazza Matteo Luciani, in cui per la potatura degli alberi si impone un divieto di sosta. Situazione, teoricamente, legittima, ma che si accompagna alla presenza di un divieto di sosta e fermata per un altro lungo tratto di via Benedetto Croce, sempre per lavori, oltre che in via Roma, per riprese cinematografiche, che preclude ulteriormente la sosta senza che sia stata prevista, per i residenti del quartiere, un'area alternativa, magari nel decisamente sottoutilizzato parcheggio del Crescent. Una situazione, quest'ultima, che si verifica anche nella zona di via Vinciprova, dove è chiusa al traffico una vasta area parcheggio in una delle aree maggiormente nevralgiche per la city. E' anche da questi aspetti che si denota la qualità di vita dei cittadini: per questo è utile che l'assessore ombra al commercio, lo diventi anche per la viabilità, e che la maggioranza agisca e assuma decisioni che possano facilitare - e non complicare - la situazione già difficile che riguarda i residenti nella nostra città"