Peste suina nel parco nazionale del Cilento, Iannone chiede attenzione al Governo e alla Regione

Punta i riflettori sull'allarme peste suina nel parco del Cilento, il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, parlamentare del collegio della provincia di Salerno. “Raccogliendo le preoccupazioni provenienti dal territorio per i casi di peste suina nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ho interloquito con il Governo per sollecitare attenzione. La nostra situazione è ben conosciuta e monitorata dal Governo nazionale che è già a lavoro per un provvedimento ad hoc sulla problematica. - spiega Iannone- È intenzione del Governo attribuire precise ed efficaci ulteriori funzioni al Commissario Nazionale nominato e reperire adeguate risorse per combattere il fenomeno".

L'annuncio

"Nei prossimi giorni saranno convocate, dal competente Ministero, le Regioni che dovranno assumersi la responsabilità di attuare specifici piani di contenimento e abbattimento individuando le azioni che andranno ad operare per diminuire drasticamente la popolazione dei cinghiali il cui numero, ormai fuori controllo, è la principale causa del diffondersi della malattia. Ringrazio il Sottosegretario all’Agricoltura e alla sovranità alimentare, Senatore Patrizio La Pietra, per la disponibilità con la quale mi ha dato pronta udienza e per l’impegno a seguire le vicende riguardanti il nostro Parco”, conclude.