Commissariamento Piano Zona Ambito S2, il Comitato Civico Dragonea: "Colpe dei politici, pagano i cittadini"

Esplode la polemica dopo la decisione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca di commissariare il Piano di Zona Ambito S2, per via di alcune carente e ritari rispetto alla programmazione e alla realizzazione degli interventi sociali e socio-sanitari per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni, la mancata adozione, entro dicembre scorso, degli accordi di programma tra i comuni dell’Ambito e l’Asl ecc…

La polemica

Molto critico il Comitato Civico Dragonea: “Il fallimento è dichiarato. Che cosa potevamo aspettarci se non il commissariamento dell'Ambito S2 che coinvolge purtroppo anche il nostro territorio? A pagare dazio per le negligenze della politica e degli pseudo capipopolo campioni della demagogia, sono sempre e solo i nostri cittadini, i nostri anziani, i nostri disabili, che lottano ormai anche per aver il diritto dell'aria che respirano. La nostra domanda è, dove ancora ci vogliono portare se siamo finiti già in fondo al baratro? Dal canto nostro sappiamo solo una cosa, la nostra protesta sarà sempre più incessante finchè non avremo difeso pienamente la nostra dignità, il nostro diritto alla salute. Chi non lotta ha già perso”.