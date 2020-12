Lavori in piazza Alario, Cammarota: "Il sindaco nega il confronto in Consiglio: gravissimo"

Negata la discussione, in Consiglio Comunale, sulla questione dei lavori in piazza Alario. A renderlo noto, il consigliere comunale Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza: “Apprendiamo che il Sindaco ha negato la discussione in Consiglio Comunale sulla vicenda di Piazza Alario, che aveva suscitato grande indignazione popolare convincendo oltre un terzo dei consiglieri comunali a chiedere una convocazione urgente. Un gravissimo atto contro la libertà e la democrazia"

Parla Cammarota