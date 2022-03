Piazza Amedeo abbandonata, Celano (Fi) scrive al sindaco: "Perchè non si interviene?"

“I residenti del rione Mutilati lamentano uno stato di abbandono non più tollerabile”. A denunciarlo è il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano, che ha presentato un’apposita interrogazione al sindaco Vincenzo Napoli chiedendo l’intervento da parte degli uffici dell’amministrazione comunale.

Le criticità

In particolare, i cittadini lamentano scarsa pulizia ed igiene del quartiere. “La piazza in centro rione appare ricettacolo di rifiuti di ogni genere, con presenza diffusa anche di deiezioni canine; si denuncia l’abitudine, negli ultimi tempi sempre più evidente, al parcheggio selvaggio e disordinato, con auto in sosta, spesso prive del richiesto ticket, che impediscono ai residenti muniti di regolare contrassegno di rinvenire aree di parcheggio; tale condizione – aggiunge Celano - è stata aggravata dalla non più prevista presenza dei custodi, dipendenti di Salerno Mobilità, che in precedenza si occupavano della guardianìa dell’ascensore ed anche del regolare parcheggio nelle zone limitrofe, infondendo, con la loro presenza, sentimento di maggiore sicurezza in particolare agli anziani del rione; gli orari di servizio dell’ascensore pubblico andrebbero rivisti e “riportati” a quelli previsti nel recente passato, prevedendo, possibilmente, l’apertura dalle 7:30 alle 22:10 nei mesi estivi e dalle 7 alle 21:10 in quelli invernali; i richiede una più efficiente riorganizzazione del trasporto pubblico. Il centro storico della città, infatti, appare essere stato oltremodo penalizzato dallo spostamento del capolinea invia Vinciprova, con la conseguente limitazione delle partenze dei bus da via Ligea;gli anziani del quartiere lamentano, inoltre, condizioni di isolamento ed insicurezza, necessitando la zona di più frequenti controlli e presenze da parte delle Forze dell’ordine e della Polizia Municipale in particolare”.

Le richieste

Per questo, l’esponente del centrodestra chiede: “se l’Amministrazione intenda rispondere alle istanze ed esigenze dei residenti del rione Mutilati sintetizzate in premessa; se si intenda procedere, in particolare, ad una più accurata attività di pulizia della zona ed a garantire maggiore presenza della P.M. sul territorio; se si intenda modificare gli orari di funzionamento dell’ascensore pubblico, prevedendo una più ampia copertura nel corso della giornata; si si intenda ripristinare la presenza nei pressi dell’ascensore dei custodi, che hanno anche la funzione di distogliere gli automobilisti dal parcheggio selvaggio e disordinato, assicurando ai residenti provvisti di contrassegno di rinvenire il parcheggio con maggiore facilità” conclude Celano.