Piazza Cavour, Barone: "Giallo a tinte fosche, a scontarlo i salernitani"

Ancora un giallo a tinte fosche, pieno di colpi di scena, con alcuni attori protagonisti che ne hanno determinato la vicenda e una serie di comparse che per lo più hanno preso parte alla storia in maniera inconsapevole, altre volte consapevolmente a supporto di una strategia politica discutibile e devastante per la nostra città. Una storia che potrebbe essere il soggetto di una soap opera se non avesse un finale tragico. Certamente, i cittadini salernitani, dopo quindici anni di narrazioni fantastiche, non meritavano di dover pagare i danni e le spese per un progetto che era stato presentato come non avente costi per la città e i suoi abitanti. Un progetto che qualunque mente avveduta avrebbe dovuto prevedere avere un impatto ambientale e un costo significativo per la città, considerato che si prevedeva di costruire due piani sottostanti la piazza (in pieno mare quindi, perché bisognava scavare ad occhio almeno 7 metri e l’acqua in piazza Cavour è sicuramente a poco più di due metri sotto il manto stradale). Le recenti affermazioni del sindaco e della giunta sembrano voler addossare l’intera responsabilità al concessionario, ma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno impone all’esecutivo il pagamento di un’ammenda di quasi 3 milioni e mezzo di euro. Non abbiamo accesso a tutti gli atti, pur avendoli richiesti fin dal 9 febbraio. Pertanto, proverò a ricostruire questo giallo sulla base degli atti disponibili sul sito del Comune e dei pochi che mi sono stati inviati dopo ben due richieste protocollate. Una storia in cui i deliberati politici appaiono pochissime volte (in 13 anni due Consigli comunali e due Giunte) e gestita quindi quasi esclusivamente dall’assessore al ramo, dal RUP e dagli Uffici tecnici.

Dagli atti, in parte rinvenibili sul sito del Comune, è possibile risalire ad un primo indizio datato 25/7/2011. In quella data, il Consiglio comunale, appena insediato a seguito delle elezioni del 15 e 16 maggio 2011 e che vedeva al suo interno 14 consiglieri a tutt’oggi presenti in consiglio, tra cui l’allora assessore all’urbanistica, deliberava sulla ‘Realizzazione in project financing di parcheggi e sistemazione dell’area di piazza Cavour’. Nella premessa di quella delibera, si dice che “in data 16/6/2011, prot. n. 114769, è pervenuta allo staff del sindaco una proposta, formulata da parte delle “Società Vittorio Forte Costruzioni Generali Srl e Fenice Immobiliare Srl”, per la sistemazione e la realizzazione di parcheggi in Piazza Cavour”. L’intervento proposto prevedeva “l’eliminazione del parcheggio a raso già esistente in Piazza Cavour, la realizzazione di 220 parcheggi pubblici a rotazione e 90 box privati e 16 stalli pertinenziali interrati a fronte della concessione, da parte del Comune, del diritto di superficie novantanovennale sulle aree interessate dalla realizzazione dei box e degli stalli privati, a titolo di prezzo, e la gestione per anni 20 del parcheggio pubblico a rotazione”. Dal deliberato si apprende che la sistemazione e realizzazione di parcheggi in Piazza Cavour sarebbe stata attuata secondo “il progetto preliminare agli atti dell’ufficio del RUP, costituito dagli elaborati di cui all’allegato elenco”. Peccato che gli allegati non siano stati pubblicati né mi siano stati consegnati e rimane pertanto un alone di mistero intorno al progetto S e m p l i c e S a l e r n o deliberato dal Consiglio. Nient’affatto misteriosa è invece la concessione del diritto di superficie novantanovennale delle aree interessate dalla realizzazione dei box e degli stalli pertinenziali interrati, concessione che si trova reiterata in tutti gli atti (dalla delibera madre del Consiglio comunale del 25/7/2011 al Disciplinare di gara del 12/4/2012 a tutti gli atti successivi). Tale concessione appare quantomeno improvvida poiché l’area non era nella piena disponibilità dell’Ente in quanto di proprietà di Ferrovie dello Stato che nel 2010 aveva ceduto il diritto di superficie della Linea dismessa Salerno-Salerno porto per un importo di 400.000 euro interamente versato all’atto della sottoscrizione dell’atto di cessione per trent’anni al Comune di Salerno, come abbiamo appreso dalla risposta del sottosegretario al ministero delle infrastrutture e dei trasporti all’interrogazione presentata recentemente dall’on. Franco Mari. Il giallo si infittisce poiché né nelle delibere di Consiglio né in quelle di Giunta si fa riferimento al fatto che l’Ente aveva ricevuto il diritto di superficie da RFI per trent’anni e viceversa lo si concedeva per novantanove anni. Inoltre in nessuna delle premesse degli atti citati si fa riferimento ad interlocuzioni precedenti o successive con RFI né sappiamo se RFI abbia preso parte alle diverse conferenze di servizio realizzate dai diversi protagonisti di questa storia. Il mistero si infittisce, ma proviamo a capire cosa sia accaduto dopo questo primo atto. Procediamo a tentoni servendoci degli atti disponibili e chiedendoci perché alcuni atti ad evidenza pubblica non siano rintracciabili sul sito del Comune (ad es. la determina 1694 del 12/4/2012, relativa al Bando per la Proposta di sistemazione e parcheggi Piazza Cavour manca degli allegati e così pure la determina 3212 del 30/7/2012 relativa all’approvazione dell’esito di gara ed aggiudica definitiva della Concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva per la costruzione e la successiva gestione dell’intervento di sistemazione e realizzazione parcheggi di P.zza Cavour alla RTI Andreozzi costruzioni STL (Capogruppo) – Vittorio Forte Costruzioni generali SRL – Fenice Immobiliare SRL e tutte le determine del 2012 relative all’affaire piazza Cavour). Dai pochi atti ricevuti, a seguito di richieste inoltrate al dirigente del settore opere pubbliche, emerge che in data 7/9/2012 l’appalto relativo alla Concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell’intervento di sistemazione e realizzazione dei parcheggi di p.zza Cavour per un importo di 9.420.789,20 di euro, IVA esclusa, è affidato alla RTI Andreozzi- Forte-Fenice. A questo punto ci saremmo aspettati di vedere aperto il cantiere e avviati i lavori, invece accade qualcosa. Il giallo si infittisce e assistiamo a un primo colpo di scena. In data 30/5/2014, prot. 2014, il dirigente del servizio appalti pubblica una determina che revoca l’affidamento definitivo della concessione dei lavori pubblici aventi ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell’intervento di realizzazione dei parcheggi in Piazza Cavour. Nella premessa di tale atto si legge che in data 30/1/2012, l’Ente aveva ricevuto il parere favorevole della Soprintendenza in base al quale aveva proceduto a indire la gara (il cui bando non è rinvenibile sul sito del Comune) al cui esito con determina dirigenziale del 7/9/2012, aveva disposto l’affidamento definitivo della concessione dei lavori per la progettazione, costruzione e successiva gestione dei parcheggi di Piazza Cavour alla RTI Andreozzi Costruzione Srl Capogruppo, Vittorio Forte

costruzioni generali Srl Mandante; Fenice Immobiliare Srl Mandante. Sempre dalla premessa di tale determina si apprende che in data 19/12/2012 la Soprintendenza, revocando il precedente parere ne esprime uno nuovo contrario ai fini paesaggistici. E qui le cose si complicano e nasce un primo contenzioso che vede le società aggiudicatarie fare ricorso al TAR che però con sentenza n. 876/2014 lo respinge. Di conseguenza, con determina dirigenziale a firma del RUP e del Dirigente del settore, l’Ente dispone la revoca della concessione. La vicenda sembrava dirsi conclusa, ma con un nuovo colpo di scena in data 4/7/2014, prot. 2473, la determina dirigenziale n. 2014 del 30/5/2014 viene revocata perché l’Avvocatura Comunale esaminando atti pervenuti successivamente (saremmo curiosi di vedere questi atti) evidenziando elementi di contraddittorietà tra il parere della Direzione Regionale per i Beni Ambientali e Paesaggistici del 23/10/2010 e quello espresso dalla Soprintendenza B.A.A.P di Salerno del 18/10/2013 su cui era poggiata la sentenza del TAR di Salerno, riteneva di dover revocare la determina dirigenziale 2014/2014. Da questo momento il giallo si infittisce ulteriormente (e qualcuno forse avrà anche smesso di chiedersi

come va a finire!).

Intanto l’ATI Andreozzi-Forte-Fenice vede accolto il ricorso al Consiglio di Stato che con

sentenza n.1008/2015 ordina all’Amministrazione di rivalutare i propri atti. Di conseguenza

viene convocata una nuova conferenza dei servizi per invitare la Soprintendenza a rivedere il

proprio parere, la quale pressata dall’Amministrazione rende parere favorevole vincolandolo

ad alcune modifiche del progetto esecutivo che l’ATI accoglie perché “di portata economica

marginale” e pertanto non necessitante né di revisione del Piano economico finanziario, né

della concessione. All’esito di tutti questi colpi di scena, il giallo sembra concludersi con

l’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva all’ATI Andreozzi-Forte-Fenice e

all’Elaborazione di uno schema di concessione prot. 113236 del 23/7/2015. Dopo tante

traversie sembra si sia giunti a un lieto fine. Eppure la storia non è ancora finita. Ad un anno

di distanza un nuovo colpo di scena. Con determina dirigenziale n.3947 del 9/8/2016 viene

emesso un provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione in quanto all’esito delle

verifiche di rito propedeutiche alla sottoscrizione della convenzione erano stati rinvenuti

“carichi pendenti di natura tributaria a seguito dei controlli a cura dell’Agenzia delle Entrate”

e che tali “criticità in materia fiscale non sono state superate, né appaiono superabili”.

Ancora una volta però le società ricorrono al TAR che con sentenza n.2359/2016 accoglie il

ricorso chiedendo la revoca del provvedimento di decadenza. Pertanto, con determina

5352/2016 viene annullata la determina n. 3947 del 26/8/2016 e nell’anno successivo, il

20/12/2017 dopo 6 anni di silenzio parla di nuovo la politica e con una delibera di giunta

comunale n.417 in cui stranamente l’unico assente era proprio l’assessore all’urbanistica

(dal 2006 sempre lo stesso) viene nuovamente approvato il progetto di interesse pubblico

presentato dall’ATI Andreozzi-Forte-Fenice riassumendo lo schema di convenzione

presentato in sede di offerta con prot. 114769 del 16/6/2011, confermando la cessione del

diritto di superficie per 99 anni, la realizzazione di 236 stalli e la concessione della gestione

per 18 anni. Nessun riferimento a RFI.

Finalmente, dopo ben sette anni di alterne vicende, si giunge alla firma della Convenzione

tra L’Ente e l’ATI Andreozzi, Forte-Fenice. Nella Convenzione si legge che lo schema di

convenzione del 23/7/2015 non era conforme allo schema posto a suo tempo a base di

gara e pertanto viene modificato. Qui viene da domandarsi come mai ci sono voluti tre anni

per accorgersi che la convenzione del 2015 non era conforme allo schema posto a base di

gara, considerato che il RUP e l’assessore al ramo erano rimasti gli stessi? In ogni caso, in

data 26/6/2018 (siamo a 7 anni dalla presentazione della proposta progettuale) si

costituisce la Società di Progetto denominata Parking Cavour Salerno Srl ma, poco meno di

un anno dopo, la società mandataria Andreozzi viene sostituita dalla Vive Srl. Ci

aspetteremmo di trovarci ormai, finalmente, di fronte all’approvazione del progetto esecutivo

e, invece, come si legge nella determina 5030 del 7/11/2018 viene approvato il progetto

esecutivo del solo lotto “Opere a verde” così come verificato dalla società ASACERT Srl per

un importo di euro 10.614,00 (comprensivo di IVA). Trascorrono 2 anni dall’affidamento del

lotto “Opere a verde” e chiunque pur non essendo del settore si rende conto che non

servono 2 anni per spostare una palma e poche altre piante. E allora, cosa è successo?

Dopo circa 10 anni, la questione ritorna in Consiglio Comunale, assente l’assessore

all’urbanistica per deliberare una modifica alla convenzione n. rep. 26485/2018. Dalle

premesse della delibera si apprende che in data 31/12/2018 prot.231232 è stato

consegnato il progetto esecutivo dello stralcio denominato “Sottoservizi e servizi a rete” e in

data 3/6/2019 prot.105221 è stato consegnato il progetto esecutivo generale dell’opera.

Nella delibera finalizzata all’ampliamento della superficie da concedere, determinato da un

maggiore spessore delle opere di contenimento, si ribadisce la durata novantanovennale

della concessione su un’area di 1420mq destinata alla realizzazione di 90 box e 0 stalli

(dovevano essere 16) e non si dice nulla dei 200 parcheggi (che fine hanno fatto?).

Fin qui, tra alti e bassi sembrava di aver assistito alla tessitura della tela di Penelope, ma

mentre nell’Odissea, alla fine, Ulisse torna a casa e scaccia i Proci dalla sua casa, nella

nostra storia, si assiste a un finale molto più prosaico e per molti versi tragico.

In data 14/11/2023 perveniva all’ente diffida ad adempiere da parte della società

concessionaria (non sappiamo quale sia la richiesta di adempimento perché ad oggi,

nonostante 2 richieste protocollate con richiesta degli atti relativi a questa vicenda molto

poco è pervenuto alla sottoscritta). Ad un mese dalla diffida, il 18/12/2023, la società

concessionaria dichiarava (unilateralmente) la “risoluzione di diritto” della convenzione e in

data 24/1/2024 perveniva all’Ente il decreto ingiuntivo n.96 del Tribunale di Salerno con cui

si ingiunge di pagare alla Parking Cavour Salerno la somma di 3.308.061,88 euro, oltre gli

interessi richiesti, più le spese per circa 3.000 euro. Oltre al saldo salato, i cittadini

salernitani si ritrovano con una piazza interdetta da anni e attualmente devastata, su cui

insiste un cantiere privato, e la mancata realizzazione di un’opera che 13 anni fa era stata

presentata come la panacea alla fame di parcheggi nel centro della città e nel cuore della

movida. La domanda che nasce immediata è: com’è possibile che sia accaduto tutto

questo? Di chi sono le responsabilità?

Dopo 6 anni, ancora una volta, la patata bollente torna alla politica e con una delibera di

Giunta del 19/2/2024 si approva “la relazione del Settore Opere e lavori pubblici prot. n.

40760 del 12/2/2024 (di cui non abbiamo avuto copia non potendo pertanto comprendere

le ragioni delle decisioni assunte) e, per l’effetto, dichiarare risolta per grave inadempimento

del Concessionario Parking Cavour Salerno srl, in danno dello stesso, la convenzione

n.26485 del 10/1/2018 per la progettazione, costruzione e gestione dell’intervento di

sistemazione piazza e realizzazione parcheggi in piazza Cavour”.

Questo finale, che vede l’Amministrazione coinvolta in una battaglia legale dall’esito incerto,

è molto amaro per tutti i cittadini che hanno visto alternarsi annunci di fatasmagorici

cambiamenti ad annullamenti delle procedure, vittorie di Pirro e devastazione di una delle

parti più belle del lungomare salernitano (proprio quella attraversata dai numerosi turisti in

transito nella nostra città). Volendo esprimere un giudizio, da cittadina chiamata a dare voce

a una parte consistente di cittadini salernitani, mi viene innanzitutto da dire che la vicenda è

nata frettolosamente e improvvidamente, accompagnata dalla narrazione vincente della

possibilità di avere 220 posti auto a rotazione e 90 box privati e 16 stalli pertinenziali; si è

dovuta scontrare con una serie di eventi che hanno reso di fatto irrealizzabile il progetto, i cui

danni ora peseranno sulle tasche dei cittadini. In nessuno dei documenti pubblicati, né

quelli iniziali né quelli successivi si fa parola della necessità di acquisire da RFI l’intera area

per poterla conceder effettivamente al concessionario per 99 anni. Distrazione? Imperizia?

Considerato che la parte politica, l’assessore al ramo è rimasto lo stesso fino al 2021, e la

parte tecnica, il RUP è attualmente responsabile, che cosa non hanno saputo o voluto

vedere nelle alterne vicende di quella che potrebbe essere una soap opera se non fosse una

tragedia? Rimane un senso di profonda amarezza nello scoprire di essere stati presi in giro,

gabbati e ora costretti a pagare le spese di chi ha allegramente amministrato.

Elisabetta Barone

Capogruppo Semplice Salerno/Primavera Salernitan