Piazza Falcone nel degrado a Battipaglia, Provenza: "Offesa la memoria del giudice"

Erba incolta e sporcizia: è questo quanto lo stato in cui si trova Piazza Giovanni Falcone a Battipaglia. A denunciarlo, sui social, è il consigliere comunale Giuseppe Provenza: “Purtroppo anche la memoria di Falcone non viene rispettata.Mentre in tutta Italia si celebrano i trent'anni dalla Strage di Capaci, a Battipaglia nemmeno un po' di pulizia alla piazza a lui dedicata”.

L'attacco al Comune

Nel mirino di Provenza finisce l’operato della Giunta della sindaca Francese: “Personalmente mi dissocio da questo modo di amministrare la "res publica", a tal fine, nei giorni scorsi, ho protocollato un'interrogazione alla sindaca, evidenziando l'intollerabilità e per sollecitare la urgente necessità di manutenzione in città e ricevere chiarimenti su questo stato di cose” conclude Provenza.