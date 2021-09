Piazza della Libertà e San Matteo, Simona Scocozza: "Altro spot elettorale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domani, martedì 21 settembre 2021, a Salerno è giorno di Festa per il nostro Santo Patrono San Matteo. Purtroppo, un festeggiamento che è arrivato appena sotto elezioni comunali e che si è presto trasformato in un’occasione di spot per la campagna elettorale dell’attuale amministrazione comunale. Per l’ennesima volta assisteremo all’inaugurazione di Piazza della Libertà. Per quanto riguarda il cerimoniale mi auguro che sia direttamente chi officia il rito a tenere a bada gli ardori e il voler fare carriera dei politici nostrani. D’altra parte, anche durante la Cerimonia per San Gennaro, L'Arcivescovo di Napoli ha dichiarato: "abbiamo bisogno di ricordare gli uni agli altri che la funzione delle Istituzioni non è la promozione delle carriere politiche ma è il servizio del bene sociale, comunitario»".Sulla cerimonia del 20 settembre, ho perso il conto delle inaugurazioni fatte di piazza della libertà. I salernitani hanno capito che non si tratta di una realizzazione che risolverà i loro problemi.

Avverto molto distacco. Solo un ostinato 3% e qualche personaggio che ha comprato la casa nel Crescent pensa ancora che si tratti di un’opera determinante. De Luca ha pensato venti anni fa ad una rivoluzione cittadina nel segno del cemento, ma la Città non gli è stata dietro.Noi ci opponiamo a questo sistema cemento-centrico e palazzinaro e proponiamo il nostro sistema che guarda solo al cittadino. Crediamo che sia arrivato il momento di ri-progettare questa città ed il suo futuro sulle esigenze dei singoli cittadini e della collettività.