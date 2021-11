Elezioni provinciali, Piero De Luca (Pd): "Al lavoro per dare stabilità e forza al Presidente Strianese"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“In bocca al lupo alle candidate e ai candidati del Partito Democratico impegnati a Salerno nelle prossime elezioni provinciali”.

Lo dichiara in una nota l'on. Piero De Luca che aggiunge: “Al lavoro con i Democratici e con le forze della coalizione per garantire stabilità, forza e governabilità al Presidente Michele Strianese. Nei prossimi mesi, le Province torneranno ad avere un ruolo sempre più centrale, in particolare per l'utilizzo delle risorse del PNRR destinate all'ambiente, alle infrastrutture, alla mobilità, alle scuole e alla cultura. Per questo motivo è indispensabile sostenere amministratori capaci e competenti, in grado di cogliere le opportunità di rilancio e ricostruzione del nostro territorio, come fatto in questi anni in tutta la provincia di Salerno. Non possiamo permetterci passi indietro”, conclude il Vice Capogruppo Dem alla Camera dei Deputati.