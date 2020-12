Piero De Luca illustra gli emendamenti approvati: la conferenza stampa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domani, martedì 29 dicembre alle ore 10,30 si tiene la conferenza stampa in cui l’On. Piero De Luca illustra gli emendamenti a sua prima firma, recentemente approvati. Con lui partecipano Carlo Marino, Presidente ANCI Campania, Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno e Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno.

“Gli emendamenti approvati – dichiara il Presidente Strianese – e proposti dall’On. Piero De Luca, riguardano il taglio dell’IRES (imposta sul reddito delle società) nelle aree ZES (zone economiche speciali) e, per gli Enti locali e le Regioni, la rinegoziazione dei “mutui MEF” per ridurre gli oneri finanziari sulle rate. Parliamo di misure di grande impatto per lo sviluppo economico e l’occupazione non solo nel nostro territorio, ma in tutto il Sud e di conseguenza in tutto il Paese.” La conferenza stampa, che si tiene presso la sede del partito democratico in via F. Manzo 15 (Salerno), sarà svolta nel pieno rispetto delle misure e delle norme di contenimento anti Covid.