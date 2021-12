Emergenza Covid, Piero De Luca (Pd): "E' ora di scegliere l'obbligo vaccinale"

“Con la quarta ondata in atto, mancano ancora milioni di persone all'appello per il vaccino. L'80% circa delle terapie intensive nei nostri ospedali è occupato da non vaccinati. Questa situazione non è più tollerabile. E' il momento allora di scelte ancor piu' decise e coraggiose".

Lo ha detto vicecapogruppo democratico alla Camera, Piero De Luca. "Accanto alle misure già adottate con restrizioni sempre maggiori per i no vax, appare ragionevole e condivisibile la proposta di Enrico Letta di introdurre un vero e proprio obbligo vaccinale. La situazione di emergenza attuale richiede ormai una decisione netta, per difendere al massimo la vita e la salute delle nostre comunità. L'Italia è stata d'esempio in Europa finora. Sia capofila anche su questa scelta", ha concluso.