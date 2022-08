Elezioni, Piero De Luca (Pd): “La sanità pubblica va rafforzata, non tagliata"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“La sanità pubblica è un bene prezioso e per questo dobbiamo tutelarla e migliorarla. Purtroppo la destra ha un'idea diversa, visto che la Lega ci fa sapere che “si può finanziare lo sport facendo tagli alla sanità”. Lo ha dichiarato sui canali social l’on. Piero De Luca che ha aggiunto: “Lo sport è un settore vitale per la nostra società che merita il massimo delle attenzioni e del sostegno. Ma pensare di farlo tagliando fondi alla sanità è semplicemente folle e scriteriato. È propaganda di basso livello, che danneggia peraltro il settore sportivo stesso, contrapposto in modo incomprensibile alla tutela della salute dei nostri cittadini.La nostra sanità non ha bisogno di tagli: ha bisogno di fondi e di maggiori investimenti pubblici, di potenziamenti, come quelli previsti dal Pnrr che la destra vuole cestinare. Sostenere e rafforzare la sanità pubblica è una nostra priorità come Partito Democratico. Tagliarla è il programma della destra”, ha concluso De Luca.