Politiche 2022, Piero De Luca (Pd): "Saremo la prima lista alle prossime elezioni"

“Insieme, possiamo essere la prima lista alle prossime elezioni politiche”. Lo scrive, su Facebook, il vice capogruppo del Pd alla Camera Piero De Luca, che oggi ha partecipato alla presentazione del nuovo simbolo dei democratici.

Lo sguardo al futuro

Il primogenito del governatore della Campania aggiunge: “Lo ha chiarito bene Enrico Letta presentando oggi il simbolo. Noi siamo l’unica alternativa vera alle destre populiste e sovraniste, nemiche degli interessi dell’Italia. Ora al lavoro. Casa per casa. Piazza per piazza. Con serietà e impegno, per un Paese più equo, solidale, sostenibile, dinamico e competitivo” conclude De Luca.