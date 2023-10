Pietro Costabile nuovo vice coordinatore di Forza Italia Giovani Campania: "Un incarico prestigioso"

Pietro Costabile, imprenditore in campo farmaceutico e membro della storica famiglia salernitana di farmacisti, è il nuovo vice coordinatore regionale vicario per Forza Italia Giovani Campania.

Queste le dichiarazioni di Costabile dopo la nomina:

“Il Coordinatore Regionale Vitiello, durante la nostra assemblea nazionale al termine del Berlusconi Day di Paestum, mi ha onorato annunciando la mia nomina a Vicario Regionale. Un incarico prestigioso, che ho accettato con slancio e gratitudine verso quanti, ancora una volta, hanno avuto fiducia in me, ma che premia soprattutto i nostri giovani salernitani, una squadra unita e forte che ha partecipato con oltre 220 ragazzi al weekend azzurro, e che merita assoluto rilievo nell’organizzazione del nostro movimento. Il nostro è un percorso di formazione che punta e costituire una prestigiosa classe dirigente per tutte le sfide che il domani ci riserverà , guidati saggiamente dai nostri dirigenti regionali e nazionali, dal coordinatore regionale di Forza Italia On. Fulvio Martusciello, dalla co-coordinatrice provinciale di Salerno On. Lucia Vuolo, dal Sottosegretario di Stato On. Tullio Ferrante e dall’On. Isabella Adinolfi. Guardo al mio incarico con lo stesso entusiasmo con cui in questi anni ho provato a far bene nell’ambito del mio coordinamento provinciale, che continuerò a seguire poiché fondamento della mia passione politica: al contempo è mio preciso desiderio offrire all'Onorevole Martusciello, al Coordinatore Regionale Michele Vitiello, al direttivo regionale e a tutti i ragazzi della Campania il massimo supporto e la mia piccola esperienza per poter rendere tutti i campani pronti per la prossima stagione elettorale che ci attende: ad una prima occhiata, se posso concedermi una più personale considerazione, non ci troverà per nulla impreparati. Concludo con un pensiero, per lo scomparso Onorevole Enzo Fasano: fu il mio primo maestro, un antico e fine conoscitore della politica, e spero che nel mio piccolo sia riuscito a renderlo orgoglioso di quel che ad oggi si è riuscito a fare. Per il futuro , proveremo a fare ancora meglio di così.”