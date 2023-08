Abbattuto pino storico a Torrione, Barbirotti: "Ma il Comune è nemico degli alberi?"

Ha particolarmente scosso la cittadinanza e i residenti di Torrione l’abbattimento del grande pino di via Volontari della Libertà. Un ennesimo atto che, in tanti, considerano contro la natura e il verde pubblico al quale risponde Dario Barbirotti, coordinatore provinciale di Europa Verde Salerno che torna sul tema del rispetto del verde a Salerno. "Una città invasa dal cemento e vittima di un caldo fuori scala che potrebbe essere attenuato da una maggior presenza di piante ed alberi, puntualmente rimossi dall’Amministrazione e non rimpiazzati, se non parzialmente, dagli addetti comunali" denuncia Barbirotti.

“E’ risaputo che ogni albero produce circa 30 litri di ossigeno al giorno. Un uomo ne necessita al giorno 300 per sopravvivere. Gli alberi assorbono anidride carbonica, catturano le polveri sottili, purificando l’aria e riducendo l’effetto serra. Ciò premesso, appare incomprensibile il comportamento dell’Ente Comune che non si fa scrupolo di abbattere un grande pino in buon stato di vegetazione, che da diversi decenni mitigava il clima e migliorava l’aspetto urbano di via Volontari della Libertà a Torrione, nell'ex Sacro Cuore. Che sia forse una manovra per far posto ad un nuovo fabbricato di 10 piani? Non è dato sapere. Se la giustificazione dell’abbattimento è che il pino era pericolante, la cosa appare poco plausibile. Le foto scattate prima del suo abbattimento mostrano un albero rigoglioso, assolutamente non pericolante che fa tornare ancora una volta al pensiero che il “business “ la faccia ancora una volta da padrone. Del resto il Comune di Salerno, così solerte nell’eliminare le alberature (ricordiamoci i platani di Via Allende), nella più totale e colpevole negligenza omette di ripiantumare lungo le strade cittadine, negli appositi spazi, alberi in sostituzione di quelli non più esistenti. Per le brevi considerazioni formulate chiediamo al Sindaco di Salerno e all’Assessore all’ambiente le vere motivazioni che hanno indotto a tagliare il pino di Via della Libertà a Torrione e che impediscono di ripiantumare gli alberi negli spazi esistenti nei quartieri della città, rimasti privi degli stessi. In attesa di una pronta e sollecita risposta invitiamo i cittadini che amano il verde e la propria città di continuare a segnalare all’Amministrazione comunale e a noi del Centro Giuridico di denuncia tutte le aree, rimaste prive di alberature, anche quelle ricoperte da uno strato di cemento, esistenti nel proprio quartiere. Aspettiamo una risposta onesta, convincente e rapida in merito a questo ennesimo attacco al patrimonio ambientale della nostra città; ricordando che deteriorare o peggio sopprimere irreversibilmente un bene che è di tutti i cittadini integra, oltre al biasimo, il reato di danneggiamento aggravato, per la qual cosa in mancanza di una giustificazione chiara e convincente sull’accaduto, provvederemo a denunciare i fatti all’autorità giudiziaria competente".