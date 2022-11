Fastidi e tosse forte per gli atleti della piscina Vitale: Celano (Fi) scrive a sindaco e Asl

Presunti fastidi per gli atleti che frequentano la piscina “Simone Vitale” di Salerno. A farsene portavoce è il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano che, in un’interrogazione inviata al sindaco Enzo Napoli e per conoscenza al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, spiega: “In particolare, a seguito degli allenamenti, oltre agli occhi arrossati diversi giovani hanno riscontrato tosse forte e qualcuno ha addirittura vomitato; tali preoccupanti sintomi non sono, in vero, avvertiti dagli atleti che si allenano presso la piscina Nicodemi, la cui manutenzione sarebbe affidata ad altra ditta e che alla piscina Vitale sembrerebbe che i filtri siano fuori uso e, in ogni caso, qualcuno ritiene che la sintomatologia avvertita dagli atleti sia anche determinata dalle modalità di manutenzione della stessa”.

Le richieste al Comune

L’esponente di opposizione chiede “se e quando, l’Amministrazione comunale intenda attivarsi per verificare la cause dei problemi di natura fisica avvertiti dagli atleti, atteso che sembrerebbe che la Società di nuoto avrebbe già avvertito i responsabili comunali; se si intenda accertarsi sull’adeguatezza dell’attività di manutenzione per la società affidataria del servizio e sui prodotti da essa utilizzati e verificare, altresì, il funzionamento dei filtri che presumibilmente andrebbero cambiati”.