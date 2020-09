"La Campania può essere prima in Italia?": il video-provocazione di Più Europa

“Dipende da noi”: questo è il messaggio contenuto nel video realizzato dai candidati della lista Più Campania in Europa, a sostegno del Presidente De Luca. Uno slogan che fa leva sulla consapevolezza, sull’orgoglio e sul talento dei campani: la Campania può primeggiare “per qualità della vita, innovazione, tutela dell’ambiente, lavoro, investimenti e cultura” solo se i suoi cittadini sono i primi a crederci e a impegnarsi per questo obiettivo.

Il commento

“Il nostro messaggio punta a risvegliare il senso civico, l'appartenenza e l'impegno dei nostri concittadini. Le politiche assistenzialiste volute dai 5 stelle a livello nazionale hanno fatto passare l'idea che lo Stato possa ‘mantenere’ a casa e a vita tutti. È un'impostazione insostenibile, oltre che sbagliata. Il compito dello Stato e della Regione è promuovere lo sviluppo, favorire la creazione di lavoro e offrire a tutti le stesse opportunità di partenza, in modo che ognuno possa fare la sua parte per il progresso della propria comunità” ha commentato Antonio Santoro, della Direzione Nazionale di Più Europa e tra i promotori di Più Campania in Europa.

