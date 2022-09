Della Vedova (Più Europa) a Salerno: "Quello a noi è l'unico voto europeista"

Presentati questa mattina ufficialmente i candidati di Più Europa nei collegi salernitani. A partecipare all'evento organizzato presso il bar Canasta Benedetto della Vedova, sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri e segretario nazionale di +Europa, Manuela Zambrano, membro di Segreteria e Direzione nazionale, candidata capolista alla Camera nel collegio Salerno-Avellino, Valentina Cosimato candidata al senato nella circoscrizione Campania 2 (sa-av-bn-ce) ed Alfondo Maria Gallo, membro di Assemblea e candidato alla Camera nel collegio Salerno-Avellino.

"Un voto europeista"

"Il voto a Più Europa è l'unico voto europeista e liberal-democratico che non aiuta la destra di Salvini e Meloni" ha affermato Della Vedova. "Questa - ha aggiunto il sottosegretario agli Esteri - è la ragione per cui noi abbiamo siglato un patto di alleanza politica elettorale con il Pd di Enrico Letta. Non l'avremmo fatto se il Pd avesse continuato a guardare al Movimento 5 Stelle". Manuela Zambrano, invece, si è soffermata sulle scelte del cosiddetto "Terzo polo". "La scelta di Azione e Italia Viva - ha sottolineato - disperde i voti liberali e li rende utili a Salvini e Meloni: giacché non compete in modo effettivo in tali collegi".