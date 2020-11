Più Europa: Manuela Zambrano nella segreteria nazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Da qualche giorno Più Europa ha una nuova segreteria nazionale. Ne fa parte Manuela Zambrano, salernitana, con la quale condivido la responsabilità di portavoce di Più Europa in Campania. Benedetto Della Vedova le ha affidato le deleghe “Ambiente” e “Terzo settore”.

A lei e a tutti i componenti vanno i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro.

Con Manuela continueremo a lavorare in Campania per consolidare il ruolo del partito come forza europeista, liberale e ambientalista che supporti e incalzi il Presidente De Luca nella realizzazione del programma che assieme abbiamo scritto e condiviso e che alle prossime elezioni amministrative partecipi – come in Regione Campania – alla costruzione di coalizioni alternative ai populismi e ai sovranismi.

Bruno Gambardella

Portavoce regionale di Più Europa