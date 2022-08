Più Europa: con i giovani per una generazione avanti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E’ iniziata da alcuni giorni la campagna elettorale per le prossime elezioni al Parlamento Italiano e nella nostra circoscrizione di Salerno e Avellino, in base ai nuovi collegi a seguito della riduzione dei Parlamentari, vediamo capolista della squadra di +Europa per la competizione per la Camera dei Deputati, l’Ing. Manuela Zambrano. Manuela Zambrano, ingegnere, impegnata professionalmente nell’Associazione della Croce Rossa Italiana, è vicina al Progetto di Benedetto della Vedova, Emma Bonino e Riccardo Magi ed è dirigente del partito che unisce i vecchi radicali di Pannella sotto il simbolo di + Europa.



L’ingegnere Zambrano ha le idee molto chiare e ragiona per priorità.

I giovani.

“Il prossimo appuntamento elettorale ci pone dinanzi ad un bivio politico fondamentale: quale società per quale futuro? - Si chiede- Cosa immaginiamo per i nostri figli? Una società chiusa e arroccata sulle sue posizioni dove a decidere siano sempre gli stessi o una società in cui la libertà di pensiero e di espressione siano concreti e non solo scritti sulla carta?

La risposta è semplice ma complessa nello stesso tempo: la svolta arriva dalle persone e in particolare dai giovani e dalla loro innovativa capacità di visione.

Ora è il momento del futuro, non del passato; è l’ora delle scelte coraggiose, a favore di uno rinnovamento della classe dirigente politica per cogliere il cambiamento che è già in atto. Non a caso, il sottotitolo del programma è: come se non ci fosse un domani perché domani sarebbe già tardi!

Vogliamo una società in cui, non solo le persone siano realmente libere di essere se stesse, ma possano scegliere il proprio futuro.

Abbiamo pensato un programma politico che guarda “una generazione avanti” perché vogliamo una società che sappia ascoltare i giovani e renderli protagonisti, offrendo loro opportunità concrete di crescita anche in termini di rappresentanza politica: sarebbe auspicabile, per esempio, l’introduzione obbligatoria di una percentuale minima di under 35 in ogni istituzione politica perché, se parliamo di futuro, è giusto che a scriverne le direttrici siano i diretti protagonisti!

Oggi la candidata Manuela Zambrano propone una apertura ai giovani da parte della politica, i giovani ormai disinteressati e pronti a partire conseguito il corso di studio per un lavoro devono essere coinvolti nelle istituzioni, devono prenderne parte attiva, per loro deve essere non solo un diritto, ma devono sentirlo come un dovere.

Altro tema è la presenza delle donne in politica.

A differenza di Giorgia Meloni che mette in dubbio la validità delle quote rosa, +Europa propone una politica a quota giovane per puntare tutto sul capitale umano e sulla meritocrazia.

L’Ing Zambrano con + Europa, dopo le battaglie portate avanti nel corso della sua militanza al partito, non ultima l’estate referendaria che ha visto attivisti di vari schieramenti uniti per lo stesso scopo comune, oggi difende le quote rosa contro le dichiarazioni della Meloni. L’importanza delle donne nelle istituzioni e l’esigenza di incrementare la loro presenza è molto chiara a Zambrano, che ricorda alcune esponenti donne: la Senatrice a vita Susanna Agnelli, primo ministro degli esteri del nostro paese, l’attuale Presidente del Parlamento Europeo, l’eurodeputata Roberta Metsola, originaria di Malta, vicino alla questione di Dafne Caruana Galizia, giornalista assassinata a Malta per cause poco chiare.

Come ogni cittadino eletto nelle istituzioni, Zambrano ha sempre a cuore la sua terra e le sue battaglie e si ispira, inoltre, alla Presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, italo americana, il cui lavoro fu indispensabile per l’approvazione dell’Obamacare, del Recovery Act ed altre importantissime Leggi negli Stati Uniti.