Provincia di Salerno, Strianese saluta i consiglieri di maggioranza in pizzeria

E’ stata una pizzeria di Piazza Flavio Gioia, a Salerno,lo scenario dell’ultima riunione, di fatto, tra il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese ed i consiglieri provinciali di maggioranza. Un incontro nel corso del quale lo stesso Strianese ha salutato e ringraziato i suoi compagni di avventura. Con le elezioni di domenica 20 novembre sarà eletto il nuovo presidente di Palazzo Sant'Agostino: la sfida è tra Franco Alfieri (Pd-centrosinistra) e Sonia Alfano (FdI-centrodestra).

"E’ il tempo dei ringraziamenti e dei saluti, dopo aver vissuto un’ esperienza davvero straordinaria alla guida di Palazzo S.Agostino.In questi giorni si susseguiranno gli incontri istituzionali per i saluti di rito alle varie autorita’ civili, militari e religiose con le quali ho collaborato pienamente per il bene della nostra comunita’ provinciale. Ma il primo ringraziamento l’ ho voluto oggi rivolgere al gruppo di consiglieri provinciali di maggioranza con i quali ho avuto l’ onore di lavorare in questi ultimi 10 mesi.Grazie di vero cuore al Vice Presidente Giovanni Guzzo ed ai consiglieri Filomena Rosamilia, Carmelo Stanziola, Luca Cerretani, Vincenzo Clemente, Francesco Morra, Martino D’ Onofrio, Rosario Danisi, Gerardo Palladino, Alessandro Chiola e Pasquale Sorrentino. Grazie per il supporto e la sincera amicizia. Ma ringrazio anche tutti gli altri consiglieri provinciali di maggioranza che si sono succeduti in questi 4 anni a Palazzo Sant' Agostino. Ognuno di essi ha sempre messo in campo il massimo impegno possibile in una situazione generale oggettivamente difficile. Saluto e ringrazio anche tutti i consiglieri provinciali di minoranza che hanno vissuto il Consiglio Provinciale di Salerno dall' Ottobre 2018 ad oggi, ed in particolare rivolgo il mio saluto a coloro che sono in carica, ovvero Giuseppe Ruberto, Sonia Alfano, Giuseppe Del Sorbo, Luca Maria Maranca e Antonio Alfano.Sono sicuro che, da posizioni diverse, abbiamo tutti combattuto per avvalorare la posizione amministrativa del nostro Ente, nell' intento di rendere ai cittadini salernitani i migliori servizi possibili. Auguro a tutto il Consiglio Provinciale di Salerno di proseguire l'ottimo lavoro svolto ultimamente con responsabilità ed impegno”.