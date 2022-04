Adozioni di minori "fuori famiglia": approvato il progetto per il potenziamento del SAT, la soddisfazione dell'assessore De Roberto

Ha risposto a tutti gli avvisi PNRR, il Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno che ora raccoglie le prime soddisfazioni. "È stato già approvato il primo progetto per il potenziamento del SAT che prevede azioni ed interventi finalizzati all’individuazione, formazione e accompagnamento di famiglie disponibili all’accoglienza in affidamento ovvero in adozione a minori collocati fuori famiglia per effetto di provvedimenti di tutela dell’Autorità Giudiziaria minorile", fa sapere l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto.

I temi

L'assessore ha ripercorso anche le tematiche dei vari progetti lanciati: "Dal turismo balneare inclusivo, che prevede anche azioni di abbattimento delle barriere architettoniche, a un progetto per un nuovo asilo nido. E poi ancora Housing temporaneo e stazioni di posta per le estreme povertà, sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, percorsi di autonomia per persone anziane e con disabilità, rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione e rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali". Incoraggiante, dunque, l'approvazione del primo progetto per il potenziamento del SAT.