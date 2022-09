Pnrr, Carfagna a Salerno: "Su quota 40 i De Luca si mettano d'accordo"

“Ci si metta d'accordo in famiglia De Luca perchè, prima, abbiamo sentito il padre sbraitare dicendo che quota 40 era una bufala e poi sentiamo il figlio diventare paladino a difesa della quota 40 che lui dice, giustamente e io condivido, essere minacciata dalla destra che vuole rinegoziare il Pnrr". A dirlo è il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, a margine di una iniziativa elettorale al Bar Moka di Salerno, sottolineando che "almeno in famiglia si mettano d'accordo”. Il ministro salernitano, dopo anni di fedeltà a Berlusconi, ha aderito ad Azione di Calenda. Al suo fianco i deputati Gigi Casciello e Rossella Sessa e tutti i candidati e dirigenti di Azione Salerno.

Autonomia differenziata

Sollecitata dai giornalisti, il ministro Carfagna ha chiarito: “Sono favorevole all'autonomia differenziata a patto che l'autonomia differenziata segua e rispetti il dettato costituzionale che prevede compensazione a favore di quei territori più deboli, di quei territori dove la capacità fiscale e la ricchezza collettiva sono inferiori”. “Questo - aggiunge - non può essere pagato dai cittadini attraverso un accesso a servizi di minore qualità o attraverso minori diritti di cui godere". "Quindi - dice - sì all'autonomia differenziata, ma contemporaneamente, bisogna approvare, istituire e finanziare un fondo di perequazione per i territori più svantaggiati e anche l'istituzione dei livelli essenziali delle prestazioni". Questi ultimi "sembravano - ricorda Carfagna - una cosa irrealizzabile, invece grazie alla serietà del governo Draghi sono stati approvati i primi tre livelli essenziali delle prestazioni che significa livelli minimi di servizi che devono essere garantiti a tutti i cittadini indipendentemente dal luogo di residenza". "E l'abbiamo approvati per gli asili nido, per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità e per gli assistenti sociali. Quindi, sono dei settori cruciali per la qualità della vita dei cittadini con delle ricadute molto concrete"

Le elezioni

"Io faccio campagna elettorale a testa alta, rivendicando quello che ho fatto in questi diciotto mesi di governo". "Mi sarebbe stato difficile - dice - in un partito che ha sfiduciato Draghi e lo ha fatto senza una ragione comprensibile perchè Draghi non è caduto perchè governava male o perchè non era capace di fronteggiare le grandi emergenze del Paese oppure perchè non si occupava del Sud. Draghi è caduto per questioni di piccolo cabotaggio, perchè Conte non ce la faceva più a vedere Draghi a Palazzo Chigi al suo posto". "Il governo Draghi - aggiunge - è caduto perchè bisognava consentire a Salvini di riagganciare la Meloni che lo aveva distanziato troppo nei sondaggi o perchè a qualcuno è stato promesso di fare il presidente del Senato o il presidente della Repubblica". "Queste - evidenzia - sono le ragioni per cui è caduto il governo Draghi. Bisogna dire la verità ai cittadini".