Pnrr, Bilotti (M5S): "Massima attenzione contro infiltrazioni criminali”

L'enorme flusso di investimenti in corso di realizzazione grazie al Pnrr rappresenta un'opportunità irripetibile per migliorare la qualità della vita dei cittadini. I 191 miliardi di euro distribuiti su infrastrutture, stato sociale, istruzione, imprese, turismo e altro ancora, possono cambiare i destini di un Paese a condizione che i progetti vengano realizzati, che siano di qualità ma soprattutto che non diventino preda della criminalità. A rappresentare questo rischio è la parlamentare salernitana Anna Bilotti che ha presentato un'interrogazione alla ministra della Giustizia Cartabia, in particolare sui timori rappresentati anche dagli ambienti giudiziari in proposito.

Il commento

“Il mancato tracciamento dei fondi, insieme alla moltiplicazione dei centri di spesa, ma anche la frammentazione delle responsabilità e competenze - afferma la deputata del M5S Bilotti - rischia di essere terreno fertile affinché la criminalità possa insinuarsi all’interno dei progetti e avvantaggiarsi delle risorse e dei fondi. Le fattispecie più ricorrenti di infiltrazioni restano gli appalti pubblici partecipati da imprese in qualche modo affiliate alla criminalità e le ipotesi corruttive e concussive nei confronti degli amministratori pubblici, particolarmente esposti in questa fase. Va tenuta altissima l'attenzione, altrimenti oltre al danno dei mancati investimenti per i cittadini avremo quello - conclude la Bilotti - del proliferare delle organizzazioni criminali alle spalle dello Stato”.