Pnrr, Piero De Luca(Pd): "Parità di genere obiettivo fondamentale per lo sviluppo del Paese e del Sud”

“Il Pnrr ha, tra le sue priorità strategiche, il contrasto alle disuguaglianze di genere. Nel nostro Paese le donne sperimentano forti svantaggi e disparità rispetto agli uomini. Disparità che in media colpiscono più duramente l’Italia rispetto agli altri stati europei e il Mezzogiorno rispetto al resto del paese.

La realizzazione di pari opportunità e il contrasto ai divari di genere sono una priorità strategica e trasversale del Pnrr. Ci sono le condizioni per una rivoluzione sul punto, anche grazie alle nuove norme della recente legge 162/21. Dobbiamo continuare in questa direzione, sostenere e tutelare al massimo l’occupazione femminile in tutti i suoi aspetti, per assicurare un pieno sviluppo economico e sociale del Paese di soprattutto del Sud”, lo ha dichiarato il Vicecapogruppo dei deputati Pd, Piero De Luca intervenuto a Salerno, all iniziativa “PNRR e legge 162/21: occasione di inclusione di donne e giovani nel mondo del lavoro”.