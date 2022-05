Question time sul Pnrr, il Pd a Carfagna: "Garantisca 40% fondi al Mezzogiorno”

Chiediamo alla ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, di sapere quali iniziative concrete intenda mettere in atto per garantire la soglia minima del 40 per cento di fondi del PNRR destinati al Mezzogiorno, e l'effettiva partenza delle Zone Economiche Speciali, che costituiscono una concreta occasione di rilancio strutturale e competitivo di questa intera area strategica per l'Italia e per l'Europa.

Lo ha detto Ubaldo Pagano, capogruppo del Partito democratico in commissione Bilancio, intervenendo in Aula per il question time. "Al momento, infatti, i dati relativi agli ultimi finanziamenti destinati al Sud dal Ministero dello Sviluppo economico e da quello del Turismo sono compresi tra il 25,8 e il 30 per cento, ben al di sotto dunque della quota prevista del 40 per cento, pari a circa 86 miliardi di euro complessivi", ha aggiunto Pagano. Nella replica Piero De Luca, vicecapogruppo del Pd, ha ringraziato la ministra Carfagna per la risposta e ha sottolineato che "serve un maggiore sforzo comune tra governo e Parlamento per dare una scossa all'attuale stato di avanzamento del Pnrr al Sud. L'obiettivo e' non avere mai piu' disparita' e diseguaglianze in termini di diritti, servizi e opportunita' rispetto al resto del Paese. Bisogna intervenire subito sulle criticita' segnalate da tanti enti locali: carenza di personale e strutture tecniche, mancanza di progetti pronti, criteri penalizzanti per l'assegnazione delle risorse in settori strategici, come quello degli asili nido o della rigenerazione urbana, ambientale e digitale. L'obiettivo e' non avere mai piu' cittadini di Serie A e di serie B. Non riuscire ad ottenere questo risultato - ha concluso De Luca - sarebbe una sconfitta per l'Italia intera".