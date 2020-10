Nasce "Podcast", la nuova rubrica settimanale di Gioventù Nazionale Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Gioventù Nazionale Salerno lancia un nuovo progetto comunicativo – dichiara Domenico Masullo, Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale Salerno -, “Podcast” per trattare l'attualità in modo controcorrente ed irriverente. Saranno organizzati, infatti, delle dirette facebook sulla pagina di Gioventù Nazionale Salerno con cadenza settimanale che vedranno i ragazzi del movimento giovanile spaziare dall’emergenza Covid al problema delle scuole e dei trasporti, dall’orientamento universitario al problema occupazionale. Ideatori di tale iniziativa - prosegue Masullo - sono Davide Dianese, presidente cittadino di GN Salerno e vice presidente Vicario del Movimento, e di Giuseppe Pellegrino, presidente cittadino di GN Eboli: grazie al loro impegno ed alle loro capacità comunicative possiamo mettere in piedi un progetto che, sicuramente, darà visibilità al nostro movimento. L'appuntamento è per domani – conclude il presidente provinciale - , mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 18:00 sulla pagina Fb di Gioventù Nazionale Salerno: parleremo di gestione dell’emergenza covid della regione Campania e gli effetti sul commercio e sulle scuole.